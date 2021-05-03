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قانونية تحذر: الموافقة على شروط التطبيقات دون قراءتها يعرض لأضرار فادحة

منذ ساعة
1842
قانونية تحذر: الموافقة على شروط التطبيقات دون قراءتها يعرض لأضرار فادحة

علي القحطاني (صدى):
أكدت قانونية أن الموافقة على شروط التطبيقات والمواقع الإلكترونية دون قراءتها يعتبر خطأ كبير، وقد يعرض المستخدم لإشكاليات أو أضرار فادحة.

وأوضحت الدكتورة وحي فاروق لقمان، إن الاتفاقية أو شروط الاستخدام التي تعرضها المواقع والتطبيقات على المستخدمين عند بدء الاستخدام أو طلب منتج؛ قد تتضمن بنودًا غير معتادة وتتفاجأ بها في موقف ما، وتسبب لك خسائر ولا تستطيع شكوى التطبيق؛ لأنك وافقت على البنود في بادئ الأمر.

وأضافت أستاذة القانون بجامعة الملك عبدالعزيز أن الاتفاقية قد تتضمن بنداً ينص على عدم مسؤولية المتجر حال عدم مطابقة مواصفات البضاعة المتسلمة للمطلوب، ودعت المستخدمين إلى قراءة بنود العقد كافة جيدًا،ط.

وأشارت لقمان إلى أنه في حال لم تستوعب بنداً معينًا يجب أن تتوقف وتسأل عن معنى هذا البند، لأنك قد لا تتمكن من المطالبة بحقك لاحقًا بسبب هذا البند

التطبيقات
المواقع الإلكترونية
شروط الاستخدام

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Zoolعالمي
ادعو بسلامه هيثم يا وضيع

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