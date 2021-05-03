المحكمة الدستورية في سوريا: إقرار 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية

دمشق (صدى):
أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، اليوم الاثنين، قبول 3 طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ورفض الباقي لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام أن المحكمة قررت في إعلانها الأولي قبول ترشيح كل من السادة عبدالله عبدالله وبشار الأسد ومحمود مرعي ورفض باقي طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية.
وقال اللحام: "يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام اعتباراً من صباح الثلاثاء 4 أيار/ مايو"، بحسب الوكالة.