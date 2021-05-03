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المحكمة الدستورية في سوريا: إقرار 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية

منذ ساعة
2027
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المحكمة الدستورية في سوريا: إقرار 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية

دمشق (صدى):
أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، اليوم الاثنين، قبول 3 طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ورفض الباقي لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام أن المحكمة قررت في إعلانها الأولي قبول ترشيح كل من السادة عبدالله عبدالله وبشار الأسد ومحمود مرعي ورفض باقي طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية.

​وقال اللحام: "يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام اعتباراً من صباح الثلاثاء 4 أيار/ مايو"، بحسب الوكالة.

سوريا
المحكمة الدستورية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9489
منذ 51 دقيقة
منخل الانتخابات لا يمرر إلا مرشح واحد منهم لأن المنخل مخصص ليمر جرم بشار الأسد منه ويعلق بقية المرشحين أثناء النخل في المنخل
فهد آل قنيعير
فهد آل قنيعير عدد التعليقات : 567
منذ 37 دقيقة
هههههه يا رجال محسومه من الروافض الايرانيين لصالح بشار الكلب هذول شي روتيني فقط قدام الاعلام فقط لاغير

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د محمد ماجد بخش
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رااايق
كوووويس ****
رااايق
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Zoolعالمي
ادعو بسلامه هيثم يا وضيع

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