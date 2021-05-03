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مستشفى عسير يجري عملية استبدال مفصل للركبة باستخدام الروبوت الجراحي المساعد

منذ ساعتين
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مستشفى عسير يجري عملية استبدال مفصل للركبة باستخدام الروبوت الجراحي المساعد

أبها (صدى):
نجح فريق طبي في مستشفى عسير المركزي في إجراء أول عملية استبدال مفصل للركبة باستخدام الروبوت الجراحي المساعد  بقيادة الدكتور زكي الحفظي استشاري العظام واستبدال المفاصل .

وتم إجراء العملية لمريضة تعاني من خشونة متقدمة في مفصل الركبة اليمنى أدّى إلى محدودية حركة المريضة نتيجة للألم الشديد  ، وتعد هذه العملية هي أول عملية من نوعها تُعمل في مستشفيات وزارة الصحة بالمنطقة .

وبين الفريق الطبي أن الفائدة من استخدام الروبوت الجراحي المساعد تكمُن في الحصول على دقة مقاسات المفاصل الصناعية وإستقامتها .

كما أن المريضة تمكنت من الخروج من المستشفى بصحة جيدة وممارسة حياتها الطبيعية - ولله الحمد - .

بدوره أوضح رئيس قسم العظام بالمستشفى الدكتور ابراهيم مفطري أن القسم تمكن من إجراء مايزيد عن ١٥٠ حالة استبدال مفصل خلال العام المنصرم.

مستشفى عسير المركزي
الروبوت الجراحي

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Zoolعالمي
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