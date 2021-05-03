نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

نجم كالياري مطلوب في الهلال

منذ 34 دقيقة
1716
نجم كالياري مطلوب في الهلال

ماجد محمد (صدى):
تخطط إدارة الهلال، لثورة كبرى في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وخاصة بين اللاعبين الأجانب؛ وذلك بعد التذبذب الكبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي.

وأوضحت صحيفة "GONFIATO" الإيطالية أن الهلال، يقترب من التعاقد مع البرازيلي جواو بيدرو، في الميركاتو الصيفي القادم، ليحل بدلًا من الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بيدرو، البالغ من العمر 29 سنة، والذي ينشط في صفوف كالياري الإيطالي، مرحب للغاية بفكرة الانتقال إلى القارة الآسيوية، لاستكمال مسيرته الكروية، مبينة أن "هبوط" كالياري المحتمل، إلى الدرجة الثانية الإيطالية، قد يسهل أكثر من انتقال اللاعب البرازيلي، إلى الهلال.

وكان الهلال قد توصل إلى اتفاق شبه نهائي، مع المالي موسى ماريجا، قلب هجوم نادي بورتو البرتغالي، للانضمام إلى الفريق، في الميركاتو الصيفي القادم، كصفقة أجنبية أولى.

الهلال
كالياري
جواو بيدرو

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يكفينا شرهم ويرد كيدهم في نحورهم
¥ ولد نجد ¥
الله يقويكم
¥ ولد نجد ¥
أسأل الله لهما التوفيق والسداد
دكتور رايق بن فايق
جمارك المنفذ الإماراتي لماذا ذلك رغم أن لديكم كل الإمكانيات المتاحة لإيقاف تهريب الخمور والمخدرات

أخر الأخبار

بدور البراهيم بعد تعرضها للحسد: لو عاد بي الزمن لاخترت فعل هذا الشيء
بدور البراهيم بعد تعرضها للحسد: لو عاد بي الزمن لاخترت فعل هذا الشيء
منذ 19 دقيقة 405
استخدامات عديدة لمقبس ولاعة السجائر في السيارة
استخدامات عديدة لمقبس ولاعة السجائر في السيارة
منذ 24 دقيقة 1460
موجة كورونا الكارثية تهبط بسعر النفط
موجة كورونا الكارثية تهبط بسعر النفط
منذ 28 دقيقة 1628
نجم كالياري مطلوب في الهلال
نجم كالياري مطلوب في الهلال
منذ 34 دقيقة 1720
الجمارك تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
الجمارك تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
منذ 43 دقيقة 1823
شخص يقتل سيدة دهساً بعد تهديدها بكلب بوليسي
شخص يقتل سيدة دهساً بعد تهديدها بكلب بوليسي
منذ 48 دقيقة 728
مينيز يحسم بديل حمدالله في مواجهة الفيصلي
مينيز يحسم بديل حمدالله في مواجهة الفيصلي
منذ ساعة 2114
شاهد.. مديرة مدرسة تنهال بالضرب المبرح على طالبة أمام والدتها
شاهد.. مديرة مدرسة تنهال بالضرب المبرح على طالبة أمام والدتها
منذ ساعة 858
فلكية جدة: «قمر رمضان» في التربيع الأخير اليوم
فلكية جدة: «قمر رمضان» في التربيع الأخير اليوم
منذ ساعة 1708
الغذاء والدواء توضح.. "لماذا يجب تخصيص لوح تقطيع لكل منتج غذائي؟"
الغذاء والدواء توضح.. "لماذا يجب تخصيص لوح تقطيع لكل منتج غذائي؟"
منذ ساعة 1306