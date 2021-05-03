نجم كالياري مطلوب في الهلال

ماجد محمد (صدى):
تخطط إدارة الهلال، لثورة كبرى في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وخاصة بين اللاعبين الأجانب؛ وذلك بعد التذبذب الكبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي.
وأوضحت صحيفة "GONFIATO" الإيطالية أن الهلال، يقترب من التعاقد مع البرازيلي جواو بيدرو، في الميركاتو الصيفي القادم، ليحل بدلًا من الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم.
وأشارت الصحيفة، إلى أن بيدرو، البالغ من العمر 29 سنة، والذي ينشط في صفوف كالياري الإيطالي، مرحب للغاية بفكرة الانتقال إلى القارة الآسيوية، لاستكمال مسيرته الكروية، مبينة أن "هبوط" كالياري المحتمل، إلى الدرجة الثانية الإيطالية، قد يسهل أكثر من انتقال اللاعب البرازيلي، إلى الهلال.
وكان الهلال قد توصل إلى اتفاق شبه نهائي، مع المالي موسى ماريجا، قلب هجوم نادي بورتو البرتغالي، للانضمام إلى الفريق، في الميركاتو الصيفي القادم، كصفقة أجنبية أولى.