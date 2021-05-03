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فلكية جدة: «قمر رمضان» في التربيع الأخير اليوم

منذ ساعة
1704
فلكية جدة: «قمر رمضان» في التربيع الأخير اليوم

جدة (صدى):
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان قمر شهر رمضان المبارك سيصل يوم الإثنين 03 مايو 2021 عند الساعة 10:50 مساءً (07:50 مساءً بتوقيت غرينتش) لحظة التربيع الأخير ويكون قد قطع ثلاثة أرباع مداره حول الارض.

القمر سيشرق ما بعد منتصف الليل حسب التوقيت المحلي وسيكون ظاهريا بالقرب من كوكب زحل في حالة اقتران، وسيكون بالقرب منهما كوكب المشتري البراق وجميعها ستكون منتظمة في مثلث سماوي مشاهده بسهولة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير الفلكي.

زحل ثاني اكبر كوكب بعد المشتري ، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشتري، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسي من الهيدروجين والهليوم وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسي يمكن رؤيته بسهوله بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

يعرف زحل بجوهرة النظام الشمسي وسيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة مابين الأرض والقمر وهي بسماكه واحد كيلومتر فقط.

القمر سوف يصل اعلى نقطة بقبة السماء بالتزامن مع شروق شمس الثلاثاء مع خلفية السماء الزرقا وسيبقى مشاهدا الى يغرب بعد الظهر.

تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

خلال بضعة أيام قادمة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في السماء الى ان يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في الاقتران لشهر شوال 1442 .

فلكية جدة
قمر رمضان
التربيع الأخير

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يكفينا شرهم ويرد كيدهم في نحورهم
¥ ولد نجد ¥
الله يقويكم
¥ ولد نجد ¥
أسأل الله لهما التوفيق والسداد
دكتور رايق بن فايق
جمارك المنفذ الإماراتي لماذا ذلك رغم أن لديكم كل الإمكانيات المتاحة لإيقاف تهريب الخمور والمخدرات

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