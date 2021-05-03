الذهب يرتفع مع زيادة إصابات "كورونا" وتراجع السندات الأمريكية

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ تدعم الإقبال على المعدن بفضل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في بعض البلدان، في حين حافظ البلاديوم على صعوده بعد تجاوزه حاجز الثلاثة آلاف دولار للأوقية في الجلسة السابقة، بحسب ما نشرت "رويترز".
وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليسجل 1773.90 دولار للأوقية. وكان حجم التداول في آسيا منخفضا بسبب عطلة في كل من الصين واليابان.
وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1773.90 دولار للأوقية.