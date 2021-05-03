الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 37 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني عن توفر 37 وظيفة صحية وطبية بحفر الباطن وتبوك.
وأوضحت الإدارة أن الوظائف المتوفر في مستشفى القوات المسلحة في حفر الباطن هي أخصائي سمعيات، وأخصائي أطفال، وطبيب مقيم باطنة، واستشاري الغدد الصماء.
وأضافت أن الوظائف المتوفرة في مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية "تبوك" هي طبيب تحديد، َفني تخدير، وأشعة غول صوتية، وأخصائي علاج طبيعي، ومثقف صحي، َوأخصائي علاج تنفسي، وأخصائي علاج إشعاعي، وأخصائي اول فيزياء طبية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن التقديم من خلال الرابط هنا