نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور..إعادة إحياء 28 ماكر نتج عنه 60 فرخًا من الصقور المهددة بالانقراض في المملكة

منذ 39 دقيقة
1562
بالصور..إعادة إحياء 28 ماكر نتج عنه 60 فرخًا من الصقور المهددة بالانقراض في المملكة

الرياض (صدى):
نجح برنامج هدد، التابع لنادي الصقور السعودي، في إعادة إحياء 28 ماكر (عش) نتج عنه 60 فرخاً من الصقور (الوكري والشاهين الجبلي) كانت مهددة بالانقراض، وذلك بعد جمعها وتهيئتها وإطلاقها داخل المملكة؛ للإسهام في تكاثرها والحفاظ على التوازن البيئي.

وأوضح المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل أن صقور الوكري والشاهين الجبلي، تعد من الطيور المستوطنة في المملكة، وقد تناقصت أعدادها خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، بشكل كبير حيث كانت تبلغ في السابق (1282) زوجا، ونظراً للصيد الجائر لها، أصبحت بما يقارب (60) ، ومن هنا جاء مشروع برنامج هدد لإحياء المواكر، وحمايتها من الانقراض.

وأفاد الطويل بأنه تم إطلاق 33 صقرا – قبل نحو أربعة أشهر - في خمسة عشر موقعًا، موزعة على ثمان مناطق إدارية هي "الرياض، وحائل، وتبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، ونجران". وأثمر ذلك نجاح البرنامج في تكوين مجموعة طبيعية جديدة، وحدث تزاوج بينهم، أنتج 60 فرخا.

وكشف المتحدث الرسمي أنه تم تحديد وتصنيف كل صقر على حدة، من خلال التنوع الجيني العام لمجموعة الصقور المهيأة، وتقديم خدمات الرعاية الصحية للصقور التي لا يمكن إعادة تأهيلها وتدريبها للإطلاق، ثم إجراء مسح بيئي كامل للمنطقة الجغرافية للتأكد من توفر الغذاء في المحيط الجغرافي، وسلامة الصقور المطلقة ومواءمتها لبناء الأعشاش مجدداً, مؤكداً أنه بعد اختيار المكان، يقوم المراقب – وفق البروتوكول العلمي - بزيارة ميدانية للموقع على فترات مختلفة، والتأكد من توافق أزواج الصقور، ومن ثم يتم الإطلاق، يلي ذلك حدوث عملية التزاوج ثم مرحلة حضانة البيضة، وخروج الفراخ، وتدريبها وتأهيلها.

وبين أن تعاون الجهات المعنية، ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والقوات الخاصة للأمن البيئي، إضافة إلى أفراد المجتمع المحلي، كان له دور كبير في تلك النجاحات, مشيراً إلى أن نجاح برنامج إحياء المواكر، لن يتوقف على ذلك فحسب، بل ستتم حماية تلك المواكر والمحافظة على صغارها ومراقبتها، وذلك بإرسال إحداثياتها للجهات المختصة، إضافة إلى استقبال البلاغات والملاحظات والتقارير الدورية التي يتم رصدها عن طريق أجهزة التتبع للطيور المعاد توطينها.

يذكر أن برنامج "هدد" يأتي ضمن إطار التزام نادي الصقور السعودي بمسؤوليته في تنظيم هواية الصيد بالصقور والحفاظ على سلالاتها النادرة من الانقراض، وتأكيد ريادة المملكة في المحافظة على إحياء هذا الإرث.

 

 

المملكة
الصقور
الانقراض

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
جمارك المنفذ الإماراتي لماذا ذلك رغم أن لديكم كل الإمكانيات المتاحة لإيقاف تهريب الخمور والمخدرات
دكتور رايق بن فايق
المفروض كذلك من هو محافظ وطبق الاحترازات ولم تثبت إصابته هذا فعلا يستحق السفر وكل تسهيل إجراءات الخدمات لأنه فعلا انسان محافظ ورائع
دكتور رايق بن فايق
الهلال تأهل بنتائج ونقاط وأهداف حققها في رصيده راجع ترتيبه في مجموعته يا باشا هذا الزعيم العالمي الحقيقي ليس لديه ثقافة الترشيح
الوفا طبعي
هذا اللي فالحين فيه ولكن الشوارع وغيرها يغمضون عيونهم عنها والمواطن الضحيه حسبي الله عليكم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم..

أخر الأخبار

فلاح القحطاني : رسالتي للشبابيين أخطر رجل في الحياة الذي يعود من الموت
فلاح القحطاني : رسالتي للشبابيين أخطر رجل في الحياة الذي يعود من الموت
منذ 4 دقائق 168
سلمان العنقري : هذه نبذة عن البطولات الرسمية لكل الأندية
سلمان العنقري : هذه نبذة عن البطولات الرسمية لكل الأندية
منذ 8 دقائق 179
إحالة شخصين للنيابة العامة بتهمة التلاعب في تداولات الأسهم
إحالة شخصين للنيابة العامة بتهمة التلاعب في تداولات الأسهم
منذ 8 دقائق 1246
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 37 وظيفة شاغرة
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن 37 وظيفة شاغرة
منذ 19 دقيقة 1379
بالصور..إعادة إحياء 28 ماكر نتج عنه 60 فرخًا من الصقور المهددة بالانقراض في المملكة
بالصور..إعادة إحياء 28 ماكر نتج عنه 60 فرخًا من الصقور المهددة بالانقراض في المملكة
منذ 39 دقيقة 1564
الذهب يرتفع مع زيادة إصابات "كورونا" وتراجع السندات الأمريكية
الذهب يرتفع مع زيادة إصابات "كورونا" وتراجع السندات الأمريكية
منذ 44 دقيقة 1575
صورة قديمة لأربعة رجال يبنون منزلا من الطين في الخرج
صورة قديمة لأربعة رجال يبنون منزلا من الطين في الخرج
منذ 49 دقيقة 721
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين
منذ 58 دقيقة 1546
بعد الأردن.. السلالة الهندية تصل إلى المغرب
بعد الأردن.. السلالة الهندية تصل إلى المغرب
منذ ساعة 1586
فتاة تستغيث: "فقدت القدرة على المشي بسبب التعنيف"
فتاة تستغيث: "فقدت القدرة على المشي بسبب التعنيف"
منذ ساعة 1821