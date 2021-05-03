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صورة من مدينة القدس عام 1933م

منذ ساعة
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صورة من مدينة القدس عام 1933م

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
جمارك المنفذ الإماراتي لماذا ذلك رغم أن لديكم كل الإمكانيات المتاحة لإيقاف تهريب الخمور والمخدرات
دكتور رايق بن فايق
المفروض كذلك من هو محافظ وطبق الاحترازات ولم تثبت إصابته هذا فعلا يستحق السفر وكل تسهيل إجراءات الخدمات لأنه فعلا انسان محافظ ورائع
دكتور رايق بن فايق
الهلال تأهل بنتائج ونقاط وأهداف حققها في رصيده راجع ترتيبه في مجموعته يا باشا هذا الزعيم العالمي الحقيقي ليس لديه ثقافة الترشيح
الوفا طبعي
هذا اللي فالحين فيه ولكن الشوارع وغيرها يغمضون عيونهم عنها والمواطن الضحيه حسبي الله عليكم
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم..

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