أبو ظبي تكشف عن إجراءات جديدة للسفر

أبوظبي (صدى):
كشفت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي عن إجراءات السفر الخاصة بالمطعمين من مواطنين ومقيمين في الإمارة، والتي يبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم الإثنين.
ويتطلب من المطعمين القادمين من الدول الخضراء إجراء فحص PCR عند الوصول وفحص إضافي في اليوم السادس، دون الحاجة للحجر الصحي.
أما بالنسبة للمطعمين القادمين من الدول الأخرى، فيتوجب عليهم إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 5 أيام، مع إجراء فحص إضافي في اليوم الرابع.
ويطبق البرتوكول على المطعمين من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي الذين أكملوا 28 يوماً أو أكثر منذ تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح، والمثبت في تقرير التطعيم من تطبيق الحصن.
وبالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين في الإمارة من غير المطعمين، فيتطلب من القادمين من الدول الخضراء غير المطعمين إجراء فحص PCR عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، إضافة إلى إجراء فحصين إضافيين في اليوم السادس واليوم الثاني عشر.
وذكر المكتب أنه يتوجب على غير المطعمين القادمين من الدول الأخرى، إجراء فحص PCR عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، وإجراء فحص آخر في اليوم الثامن.