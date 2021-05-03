تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الإطاحة بمواطن تعمد إتلاف أجهزة "ساهر" بالجوف
منذ 8 دقائق
1241
الجوف (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية في الجوف، من ضبط مواطن متورط في إتلاف عدد من أجهزة الرصد الآلي "ساهر"، على الطرق بالمنطقة عمدا.
وجرى إيقاف المتهم، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.
واتساب
فيسبوك
تويتر
الجوف
ساهر
الشرطة
التعليقات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
الخبير
والهلال وجمهوره ورجاله تعودوا على الصياح من الخبلان وخلاهم يصيحون ليل نهار حتى بعض الناس الي ماله وجه سار يصيح .
د محمد ماجد بخش
جيت الوزارة ٨ مرات أبغى أقابلك في مرة منهم ما حالفني الحظ أبدا . أنا زعلان لأن حصل وقابلت جميع وزراء التعليم ما عدا...
winner4ever
النفيعي هو رئيس الاهلي >>>مليون%
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
بالتوفيق للفيصلي
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
بالتوفيق للزعيم💭🗨🗯💙
أخر الأخبار
الإطاحة بمواطن تعمد إتلاف أجهزة "ساهر" بالجوف
منذ 8 دقائق
1243
أول تعليق للعيسى بعد إعفاءه من منصبه بهيئة تقويم التعليم
منذ 28 دقيقة
2160
أمن العمرة: مستحيل أن يستطيع أحد تزوير التصاريح
منذ 41 دقيقة
1601
سحب رعدية ممطرة على المدينة تستمر حتى المساء
منذ 52 دقيقة
1631
حقيقة وجود شركة حكومية للتقييم العقاري
منذ ساعة
3192
السيرة الذاتية لفيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد
منذ ساعة
3938
انتحار طالبة بالثانوية بسبب المذاكرة!
منذ ساعة
1087
السيرة الذاتية لإيمان المطيري بعد تعيينها نائبًا لوزير التجارة
منذ ساعتين
4821
بالصور.. أداء صلاة التهجد في أول ليالي العشر الأواخر بالمسجد الحرام والنبوي
منذ ساعتين
1953
عبدالله الجوعي : بدايتي كانت في براعم نادي الهلال
منذ ساعتين
805