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حقيقة وجود شركة حكومية للتقييم العقاري

منذ ساعة
3187
حقيقة وجود شركة حكومية للتقييم العقاري

عادل الحربي (صدى):
نفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وجود شركة حكومية للتقييم العقاري، موضحة أن ما يقوم به هم منشآت التقييم العقاري المرخصة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وما ذُكر غير دقيق.

وأوضحت أنه قريبا سيتم تفعيل اتفاقية الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مع صندوق التنمية العقاري والتي تهدف إلى حوكمة إجراءات التقييم العقاري ورفع استقلالية المقيم المعتمد.

وأشارت إلى أن المتحكم بسعر العقار هو عملية العرض والطلب، والمقيم المعتمد هو شخص مستقل ليس له علاقة بعملية البيع والشراء، وليس له مصلحة مع البائع أو المشتري، فقط يقدم رأيه المهني بناء على تقرير يأخذ بالحسبان نوع العقار ومكانه، وغيره من العوامل.

التقييم العقاري
الهيئة السعودية للمقيمين

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