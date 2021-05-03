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السيرة الذاتية لإيمان المطيري بعد تعيينها نائبًا لوزير التجارة

منذ 51 دقيقة
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السيرة الذاتية لإيمان المطيري بعد تعيينها نائبًا لوزير التجارة

عادل الحربي (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- أمرا ملكيا بتعيين معالي الدكتورة ايمان بنت هباس بن سلطان المطيري نائباً لوزير التجارة.

والدكتورة إيمان بنت هباس المطيري هي أول سعودية تحصل على المرتبة الممتازة عندما عينت مساعدة لوزير التجارة، وهي حاصلة على بكالريوس الكيمياء من جامعة الملك فيصل.

وعينت معيدة في قسم الكيمياء بجامعة الملك فيصل، كما حصلت على دكتوراة في الكيمياء العضوية الحيوية من جامعة بريستول البريطانية، وحصلن على منحة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية وجامعة هارفرد لإكمال أبحاثها الجينية، وعملت باحثة في ولاية شيكاغو لمدة 3 سنوات.

وفي الفترة من 2003 لـ 2012 تدرجت المطيري في عدة مناصب بشركة أرامكو، وعينت عضو مجلس أمناء الجامعة الملكية للبنات في البحرين.

وتولت المطيري منصب مستشارة وزيرالتجارة والاستثمار، كما عينت مشرفة عامة للجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير"، وحصلت على العديد من المنح التعليمية والجوائز التقديرية.

ومن أبرز إنجازاتها، التحضيرلإنشاء المركز الوطني للتنافسية، والإشراف على إصلاحات تحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتطورير استراتيجية الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى الإشراف على تنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني تماشيا مع رؤية 2030.

وزارة التجارة
إيمان المطيري

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 455
منذ 12 دقيقة
يعني حياتها كيمياء ماهي تجاره اه الان فهمت

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أحدث التعليقات

الملل
يعني حياتها كيمياء ماهي تجاره اه الان فهمت
د محمد ماجد بخش
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