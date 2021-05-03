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أمر ملكي بإعفاء أحمد العيسى من هيئة تقويم التعليم وتعيين السبتي خلفاً له

منذ ساعة
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أمر ملكي بإعفاء أحمد العيسى من هيئة تقويم التعليم وتعيين السبتي خلفاً له

الرياض (صدى):
بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 108 ) بتاريخ 14 / 2 /1440هـ وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 161 ) بتاريخ 20 / 4 /1440 هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الدكتور / أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب .

ثانياً : يعين معالي الدكتور / خالد بن عبدالله السبتي رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 9474
منذ ساعة
ألف مبروك يا وزيرنا السابق في وزارة التعليم العالي قبل اندماج الوزارتين . تجمعنا ذكرى الساعة الأخيرة في آخر أيام عملك بالوزارة في لقاء ودي علمي تفاعلي وتعاضدي منكم حفظكم الله وأدام عزكم وجعلكم من رجال الوطن المخلصين على الدوام .

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