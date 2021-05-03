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توضيح من الخطوط السعودية حول الدول التي لا يشملها رفع تعليق السفر

منذ ساعة
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توضيح من الخطوط السعودية حول الدول التي لا يشملها رفع تعليق السفر

الرياض (صدى):
أوضحت الخطوط السعودية، أن رفع تعليق جميع الرحلات الدولية اعتباراً من يوم الإثنين ، 17 مايو 2021م، لا يشمل

البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت ، اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 5 شوال 1442هـ، الموافق 17 مايو 2021.

وجاء من ضمن هذه الفئات، المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

كما يشمل القرار المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، ومن أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة.

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