أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا لخادم الحرمين

الرياض (صدى):
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
كما أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- أمره الكريم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، وتأتي هذه المؤسسة امتدادا لأعمال الملك سلمان - حفظه الله- الخيرية والإنسانية على مدى عشرات السنين جعلها الله في موازين حسناته وأثابه المولى سبحانه على ذلك إنه سميع مجيد.