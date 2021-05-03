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أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا لخادم الحرمين

منذ 11 دقيقة
1404
أمر ملكي بتعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا لخادم الحرمين

الرياض (صدى):

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

كما أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- أمره الكريم بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، وتأتي هذه المؤسسة امتدادا لأعمال الملك سلمان - حفظه الله- الخيرية والإنسانية على مدى عشرات السنين جعلها الله في موازين حسناته وأثابه المولى سبحانه على ذلك إنه سميع مجيد.

التعليقات

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أحدث التعليقات

زائر
وهل هذي زوجتك يا المالكي عشان تبرر بالرقص معها .. ولكن للاسف نسال الله لكم العافيه وان يشفيكم من التخلف والغباء اللي انتم فيه
ع. س. ع
ما هم مصدقين طيب والحكام اللي اعطوكم التأهل كم لكل واحد،،، الآسيوية صعبة قوية،، الآسيوية مستحيلة عصية،، والخرقة سهلة علية
د محمد ماجد بخش
مما قاله معالي الشيخ سعود المعجب في حواره لمجلة الرجل "هنيئاً لمن ادى واجب الامانة بصدق مع الله ومع ولاة الامر ومع المجتمع ولو...
ابومحمد2
( وقالت فاروق ) يا شين التقليد شديد العمى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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