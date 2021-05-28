إسقاط حكم إعدام سيف الإسلام القذافي

طرابلس (صدى):
كشفت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الليبي الراحل "معمر القذافي" أن المحكمة الليبية العليا أسقطت حكمًا بالإعدام في حق سيف الإسلام القذافي.
وشمل الحكم أيضًا رئيس الاستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي وقضت بإعادة النظر فيه مرة ثانية.
ويأتي ذلك على خلفية الاتهامات التي تم توجيهها لـ "سيف القذافي" اتهامات تتعلق بقمع المتظاهرين الذين خرجوا على نظام حكم والده في 17 فبراير 2011.
كما تم توجيه الاتهام إليه بإصدار أوامر بقتلهم فضلاً عن اتهامات الإضرار بالمال العام، بالإضافة لتهم ارتكاب جرائم حرب.
ومن جانبها عارضت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أحكام الإعدام التي صدرت بحقه.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد قضت في 2015 حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص على سيف الإسلام القذافي، و8 من المقربين من النظام السابق.