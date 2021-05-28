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إسقاط حكم إعدام سيف الإسلام القذافي

منذ 24 دقيقة
1562
إسقاط حكم إعدام سيف الإسلام القذافي

طرابلس (صدى):
كشفت مصادر مقربة من أسرة الرئيس الليبي الراحل "معمر القذافي" أن المحكمة الليبية العليا أسقطت حكمًا بالإعدام في حق سيف الإسلام القذافي.

وشمل الحكم أيضًا رئيس الاستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي وقضت بإعادة النظر فيه مرة ثانية.

ويأتي ذلك على خلفية الاتهامات التي تم توجيهها لـ "سيف القذافي" اتهامات تتعلق بقمع المتظاهرين الذين خرجوا على نظام حكم والده في 17 فبراير 2011.

كما تم توجيه الاتهام إليه بإصدار أوامر بقتلهم فضلاً عن اتهامات الإضرار بالمال العام، بالإضافة لتهم ارتكاب جرائم حرب.

ومن جانبها عارضت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أحكام الإعدام التي صدرت بحقه.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قد قضت في 2015 حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص على سيف الإسلام القذافي، و8 من المقربين من النظام السابق.

ليبيا
سيف الإسلام القذافي
معمر القذافي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11721
منذ 8 دقائق
الصراحة بيئة ليبيا الصحراوية تتوافق مع ظاهرة حكم القذافي الأب وتشهد لك الطلعة أو الطلة

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الصراحة بيئة ليبيا الصحراوية تتوافق مع ظاهرة حكم القذافي الأب وتشهد لك الطلعة أو الطلة
د محمد ماجد بخش
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128344 نور صحيفة صدى بفكرك وحضورك والمقصود في إبداء الرأي . حفظك الله.
برق امصحا
اجرها في الليلة ولا كيف ههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ايه هين هين ياالضبااان ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحقيقه انا ماادري يادكتور ماجد هو الكلام موجه لي او لـ ابو محمد غيري ، على كل حال اذا الكلام موجه لي ، فأنا...

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