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بالفيديو.. قصص إنسانية وحقائق عن التبرع بالأعضاء في المملكة

منذ 23 دقيقة
1320
بالفيديو.. قصص إنسانية وحقائق عن التبرع بالأعضاء في المملكة

علي القحطاني (صدى):
وثق مقطع فيديو أبرز القصص الإنسانية والحقائق عن التبرع بالأعضاء وزراعتها في المملكة.

وأبرز الفيديو الذي نشرته قناة "mbc" أن شخص واحد متوفي يستطيع ان ينقذ 9 أرواح ما بين قلب وكبد وأمعاء وكليتين وقرنية فكل ذلك يمكن ينقذ حياة الأشخاص.

وأوضح الخبراء أن المملكة تكون من المراكز الأولى عالميًا في نسبة التبرع للأحياء، كما أن هناك بعض الأعضاء يتطلب أن يكون المتبرع متوفي مثل زراعة القلب والرئة.

واستعرض التقرير أيضًا تبرع أحدهم لطفله بجزء من كبده وإحدى كليتيه "لوجه الله" دون أن يكون على معرفة شخصية بها.

أما قصة "مها" فقد حصلت على الكبد من شخص متوفى خاصة أن الفترة الأخيرة بدأت معاناتها الكبيرة ولم يكن هناك خيار سوى زراعة الكبد لها.

المملكة
زراعة القلب
زراعة الكبد
التبرع بالأعضاء

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أحدث التعليقات

الحكم
الميدان ياحميدان ياادارة النصر وتبريرات الفشل غير مقبوله
د محمد ماجد بخش
هذا المشروع سبق وأن أعطيته لأمريكا من خلال مؤتمر حازت بموجبه على أفضل ليزر عالمي لتفكيك البنزين إلى ٦ ذرات كربون & ٦ ذرات...
د محمد ماجد بخش
٥ ريال تعطي ١٠٠ دولار . فلتبادروا بال5 ( ••••••• ) تربحوا وتسعدوا وتتقدموا وتفاخروا وتنجزوا
د محمد ماجد بخش
حلو . هذا . هو ولد طويق ابن الوطن ويمكن أن يشحن البيت ويشحن السوق ويشحن الجامعة ويشحن المطار ويشحن القاعدة الجوية ويشحن الدولة...
ابو محمد 😎 ✍️
هذا البحر وهذي تهاويله ..

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