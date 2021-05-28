الهلال يقترب من ضم الروماني تاناسي لصفوف فريقه 

طلال الغامدي (صدى):
تقدمت إدارة نادي الهلال، بعرض لنادي ستيوا بوخارست الروماني، من أجل ضم صانع اللعب فلورين تاناسي.
وينافس نادي الهلال عدة أندية للحصول على خدمات تاناسي، حيث لن تقل الصفقة عن 5 ملايين يورو، وفقا لصحيفة "دي جي سبورت" الرومانية.
وترغب أندية طرابزون سبور وباشاك شهير من تركيا، وأندرلخت البلجيكي ونيويورك الأمريكي ومارسيليا الفرنسي، في التعاقد مع تاناسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينافس الهلال الأندية الأوروبية التي تسعى للتعاقد معه خلال الفترة القادمة، على أن يحدد نادي ستيوا بوخارست موقفه من بيع لاعبه.