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الهلال يقترب من ضم الروماني تاناسي لصفوف فريقه 

منذ 15 دقيقة
1418
الهلال يقترب من ضم الروماني تاناسي لصفوف فريقه 

طلال الغامدي (صدى):
تقدمت إدارة نادي الهلال، بعرض لنادي ستيوا بوخارست الروماني، من أجل ضم صانع اللعب فلورين تاناسي.

 

وينافس نادي الهلال عدة أندية للحصول على خدمات تاناسي، حيث لن تقل الصفقة عن 5 ملايين يورو، وفقا لصحيفة "دي جي سبورت" الرومانية.

وترغب أندية طرابزون سبور وباشاك شهير من تركيا، وأندرلخت البلجيكي ونيويورك الأمريكي ومارسيليا الفرنسي، في التعاقد مع تاناسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينافس الهلال الأندية الأوروبية التي تسعى للتعاقد معه خلال الفترة القادمة، على أن يحدد نادي ستيوا بوخارست موقفه من بيع لاعبه.

 

نادي الهلال
نادي ستيوا بوخارست الروماني
فلورين تاناسي

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أحدث التعليقات

الحكم
الميدان ياحميدان ياادارة النصر وتبريرات الفشل غير مقبوله
د محمد ماجد بخش
هذا المشروع سبق وأن أعطيته لأمريكا من خلال مؤتمر حازت بموجبه على أفضل ليزر عالمي لتفكيك البنزين إلى ٦ ذرات كربون & ٦ ذرات...
د محمد ماجد بخش
٥ ريال تعطي ١٠٠ دولار . فلتبادروا بال5 ( ••••••• ) تربحوا وتسعدوا وتتقدموا وتفاخروا وتنجزوا
د محمد ماجد بخش
حلو . هذا . هو ولد طويق ابن الوطن ويمكن أن يشحن البيت ويشحن السوق ويشحن الجامعة ويشحن المطار ويشحن القاعدة الجوية ويشحن الدولة...
ابو محمد 😎 ✍️
هذا البحر وهذي تهاويله ..

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