النصر يطلب من الانضباط إلغاء نتيجة مباراة الوحدة 

ماجد محمد (صدى):
طالبت إدارة نادي النصر، لجنة الانضباط باتحاد الكرة بقبول الاحتجاج المقدم منهم ضد نادي الوحدة بسبب تواجد مدرب الأخير، دونيس على دكة البدلاء خلال مباراتهما.
ودعت إدارة النصر الانضباط لإلغاء نتيجة المباراة واعتبار فريقها فائزًا بالمباراة بثلاثية نظيفة؛ بداعي عدم نظامية تواجد المدرب بعدما تلقى البطاقة الحمراء في المباراة السابقة لمباراتهما أمام ضمك، وفقا للزميلة "الرياض".
وكان فريق النصر تعادل مع نظيره الوحدة، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعتهما يوم (الثلاثاء) الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري.