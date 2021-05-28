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النصر يطلب من الانضباط إلغاء نتيجة مباراة الوحدة 

منذ 35 دقيقة
1956
النصر يطلب من الانضباط إلغاء نتيجة مباراة الوحدة 

ماجد محمد (صدى):
طالبت إدارة نادي النصر، لجنة الانضباط باتحاد الكرة بقبول الاحتجاج المقدم منهم ضد نادي الوحدة بسبب تواجد مدرب الأخير، دونيس على دكة البدلاء خلال مباراتهما.

ودعت إدارة النصر الانضباط لإلغاء نتيجة المباراة واعتبار فريقها فائزًا بالمباراة بثلاثية نظيفة؛ بداعي عدم نظامية تواجد المدرب بعدما تلقى البطاقة الحمراء في المباراة السابقة لمباراتهما أمام ضمك، وفقا للزميلة "الرياض".

وكان فريق النصر تعادل مع نظيره الوحدة، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعتهما يوم (الثلاثاء) الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري.

لجنة الانضباط
نادي النصر
الوحدة

التعليقات

الحكم
الحكم عدد التعليقات : 283
منذ 4 دقائق
الميدان ياحميدان ياادارة النصر وتبريرات الفشل غير مقبوله

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أحدث التعليقات

الحكم
الميدان ياحميدان ياادارة النصر وتبريرات الفشل غير مقبوله
د محمد ماجد بخش
هذا المشروع سبق وأن أعطيته لأمريكا من خلال مؤتمر حازت بموجبه على أفضل ليزر عالمي لتفكيك البنزين إلى ٦ ذرات كربون & ٦ ذرات...
د محمد ماجد بخش
٥ ريال تعطي ١٠٠ دولار . فلتبادروا بال5 ( ••••••• ) تربحوا وتسعدوا وتتقدموا وتفاخروا وتنجزوا
د محمد ماجد بخش
حلو . هذا . هو ولد طويق ابن الوطن ويمكن أن يشحن البيت ويشحن السوق ويشحن الجامعة ويشحن المطار ويشحن القاعدة الجوية ويشحن الدولة...
ابو محمد 😎 ✍️
هذا البحر وهذي تهاويله ..

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