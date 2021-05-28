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لوف : لست محرجا من عودة مولر وهوملز للمنتخب بعد قرار استبعادهما

منذ 53 دقيقة
1567
لوف : لست محرجا من عودة مولر وهوملز للمنتخب بعد قرار استبعادهما

وكالات (صدى):
قال المدير الفني للمنتخب الألماني، يواخيم لوف، إنه لا يشعر بالحرج بعدما أعاد اللاعبين توماس مولر وماتس هوملز إلى صفوف الفريق من جديد بعد عامين من قراره باستبعادهما.

وأضاف، في تصريحات له، أنهم يعرفون بعضهم البعض منذ عدة سنوات، ومر بالكثير معهما، بما في ذلك جميع أنواع المشاعر، مؤكدًا أن اللاعبين يعنيان له الكثير.

وكان المدرب استبعد اللاعبين لرغبته في ضخ دماء جديدة للفريق، لكنه فشل وقرر إعادتهما مرة أخرى لقائمة المنتخب.

يذكر أن المنتخب الألماني لكرة القدم، بدأ اليوم، الجمعة معسكره التدريبي في زيفيلد بالنمسا استعدادا لخوض كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، التي تأجلت إلى العام الجاري بسبب جائحة كورونا.

المنتخب الألماني
يواخيم لوف
توماس مولر
ماتس هوملز

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أحدث التعليقات

الحكم
الميدان ياحميدان ياادارة النصر وتبريرات الفشل غير مقبوله
د محمد ماجد بخش
هذا المشروع سبق وأن أعطيته لأمريكا من خلال مؤتمر حازت بموجبه على أفضل ليزر عالمي لتفكيك البنزين إلى ٦ ذرات كربون & ٦ ذرات...
د محمد ماجد بخش
٥ ريال تعطي ١٠٠ دولار . فلتبادروا بال5 ( ••••••• ) تربحوا وتسعدوا وتتقدموا وتفاخروا وتنجزوا
د محمد ماجد بخش
حلو . هذا . هو ولد طويق ابن الوطن ويمكن أن يشحن البيت ويشحن السوق ويشحن الجامعة ويشحن المطار ويشحن القاعدة الجوية ويشحن الدولة...
ابو محمد 😎 ✍️
هذا البحر وهذي تهاويله ..

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