لاعب مانشستر سيتي: نحن بحاجة للحظ في نهائي الأبطال

وكالات (صدى):
أكد الدولي الإسباني فيران توريس، جناح مانشستر سيتي، على أن فريقه بحاجة للحظ لنيل لقب دوري أبطال أوروبا.
ويذكر أن مانشستر سيتي يلعب أمام تشيلسي في البرتغال، على ملعب “دراجاو”، مساء السبت، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وقال توريس : ” لتفوز بدوري أبطال أوروبا أنت بحاجة إلى الفريق بأكمله، لأن كل شخص سيكون مُهمًا في مرحلة ما من المباراة”.
وأضاف: “بالفعل هذا الموسم لم يكن لدينا مُهاجم يسجل الكثير من الأهداف، لكن لدينا العديد من اللاعبين الذين يُمكنهم التسجيل، وهذه واحدة من نقاط القوة الرئيسية لنا”.
وتابع: “عندما تلعب في دوري أبطال أوروبا، فإنت تواجه أفضل الفرق، لذا نحن سنكون بحاجة إلى القليل من الحظ في لحظات مُعينة من المباراة، أعتقد أن الفريق قد خطى خطوة للأمام من حيث الخبرة في المنافسة”.
واستكمل: ” بيب يُفكر في كرة القدم 24 ساعة في اليوم، لقد ساعدني كثيرًا على التطور كلاعب في عامي الأول هُنا، وساعدني في كيفية اللعب في مراكز مُختلفة، لقد علمني كيف ألعب كجناح أيسر، ولم أكن معتادًا على ذلك”.