نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

لاعب مانشستر سيتي: نحن بحاجة للحظ في نهائي الأبطال

منذ 13 دقيقة
1317
لاعب مانشستر سيتي: نحن بحاجة للحظ في نهائي الأبطال

وكالات (صدى):
أكد الدولي الإسباني فيران توريس، جناح مانشستر سيتي، على أن فريقه بحاجة للحظ لنيل لقب دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن مانشستر سيتي يلعب أمام تشيلسي في البرتغال، على ملعب “دراجاو”، مساء السبت، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وقال توريس : ” لتفوز بدوري أبطال أوروبا أنت بحاجة إلى الفريق بأكمله، لأن كل شخص سيكون مُهمًا في مرحلة ما من المباراة”.

وأضاف: “بالفعل هذا الموسم لم يكن لدينا مُهاجم يسجل الكثير من الأهداف، لكن لدينا العديد من اللاعبين الذين يُمكنهم التسجيل، وهذه واحدة من نقاط القوة الرئيسية لنا”.

وتابع: “عندما تلعب في دوري أبطال أوروبا، فإنت تواجه أفضل الفرق، لذا نحن سنكون بحاجة إلى القليل من الحظ في لحظات مُعينة من المباراة، أعتقد أن الفريق قد خطى خطوة للأمام من حيث الخبرة في المنافسة”.

واستكمل: ” بيب يُفكر في كرة القدم 24 ساعة في اليوم، لقد ساعدني كثيرًا على التطور كلاعب في عامي الأول هُنا، وساعدني في كيفية اللعب في مراكز مُختلفة، لقد علمني كيف ألعب كجناح أيسر، ولم أكن معتادًا على ذلك”.

 

مانشيستر سيتي
نهائي الأبطال

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء وعن المسلمين أجمعين اللهم آمين
omar
وش مصير الى تطامرو بل الاف على البحرين عند ماتم افتتاح الجسر
د محمد ماجد بخش
١٨ سنة والظلم يقتل فيني كأنه الأسيد وما أفعله أنني أويت إلى ركن الله الشديد فشاهدت كيف ذهب الجميع من الجامعة وبقيت فيها ....

أخر الأخبار

سائق يطير من سيارته بعد حادث مخيف
سائق يطير من سيارته بعد حادث مخيف
منذ دقيقة 96
سائق ينجو من اطار سيارة
سائق ينجو من اطار سيارة
منذ دقيقتين 112
الله يكفي الشر
الله يكفي الشر
منذ 4 دقائق 139
يقول تمرين للرقبة !
يقول تمرين للرقبة !
منذ 4 دقائق 158
لاعب مانشستر سيتي: نحن بحاجة للحظ في نهائي الأبطال
لاعب مانشستر سيتي: نحن بحاجة للحظ في نهائي الأبطال
منذ 13 دقيقة 1317
النيابة العامة تحذر من انتهاك خصوصية الأشخاص أثناء التصوير في الأماكن العامة
النيابة العامة تحذر من انتهاك خصوصية الأشخاص أثناء التصوير في الأماكن العامة
منذ 18 دقيقة 1284
حكاية قرية هجرها سكانها في ظروف غامضة وتسكنها روح "أم الدويس"
حكاية قرية هجرها سكانها في ظروف غامضة وتسكنها روح "أم الدويس"
منذ 23 دقيقة 1642
الصحة»: تسجيل 1215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
الصحة»: تسجيل 1215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 28 دقيقة 1683
بالفيديو.. طالب ينجح في صناعة مكثف كهربائي يشحن نفسه باستخدام النور
بالفيديو.. طالب ينجح في صناعة مكثف كهربائي يشحن نفسه باستخدام النور
منذ 38 دقيقة 1642
التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية
التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية
منذ 53 دقيقة 1519