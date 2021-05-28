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الصحة»: تسجيل 1215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 27 دقيقة
1678
الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1215حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.
وكشفت الوزارة، عن تسجيل 1161 حالة تعافي جديدة فضلًا عن تسجيل 11 حالة وفاة.
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التقرير اليومي
التعليقات
¥ ولد نجد ¥
عدد التعليقات : 5027
منذ 6 دقائق
اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء وعن المسلمين أجمعين
اللهم آمين
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 128329
منذ 4 دقائق
الحمد لله على كل حال ..
.. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء وعن المسلمين أجمعين اللهم آمين
omar
وش مصير الى تطامرو بل الاف على البحرين عند ماتم افتتاح الجسر
د محمد ماجد بخش
١٨ سنة والظلم يقتل فيني كأنه الأسيد وما أفعله أنني أويت إلى ركن الله الشديد فشاهدت كيف ذهب الجميع من الجامعة وبقيت فيها ....
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