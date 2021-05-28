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بالفيديو.. طالب ينجح في صناعة مكثف كهربائي يشحن نفسه باستخدام النور

منذ 37 دقيقة
1642
بالفيديو.. طالب ينجح في صناعة مكثف كهربائي يشحن نفسه باستخدام النور

الرياض (صدى):
تمكن أحد طلاب إدارة التعليم بمنطقة الرياض، من تصميم المكثف الكهربائي الفائق، الذي يمكنه أن يشحن نفسه بكفاءة عالية.

وحصل الطالب "منصور المرزوقي" على الجائزة الأولى في مسابقة "إبداع 2021"، كما فاز بالمركز الثاني في مجال الطاقة في مسابقة "آيسف 2021" متقدمًا بذلك على طلاب من 80 دولة.

وقال الطالب إنن فكرتي جاءت بسبب قصة حدثت خلال مشاركته في مشروع بحثي في تخصص الأحياءل إيجاد علاج لفيروس، فجعلني اتعامل مع مواد كيميائية، من بينها مادة "الكربون"، فاكتشفت أنها تعد جزءاً أساسياً في تكوين المكثفات الكهربائية، ومنها صممت المكثف الكهربائي.

وأضاف بدأت في إعداد هذا المكثف خلال العام الماضي، حيث أجرىت تجارب على شحنه، حتى تمكنت من طريقة تمكّن من شحنه باستخدام النور

وتابع أنه يمكن استخدام مشروعي في مدينة "نيوم"، ومع الهواتف والسماعات والساعات، وأي أجهزة تعتمد على الطاقة في عملها.

الرياض
طالب

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ابو محمد 😎 ✍️
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¥ ولد نجد ¥
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omar
وش مصير الى تطامرو بل الاف على البحرين عند ماتم افتتاح الجسر
د محمد ماجد بخش
١٨ سنة والظلم يقتل فيني كأنه الأسيد وما أفعله أنني أويت إلى ركن الله الشديد فشاهدت كيف ذهب الجميع من الجامعة وبقيت فيها ....

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