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خطباء الجمعة يقدمون قصصاً مؤثرة من مأسي التدخين

منذ ساعتين
1986
خطباء الجمعة يقدمون قصصاً مؤثرة من مأسي التدخين

سعيد العجل (صدى):
تناول خطباء الجمعة اليوم في جميع انحاء المملكة موضوع التدخين بهدف توعية وتثقيف المجتمع عن آفة التبغ وتعزيز دافعية المدخنين للإقلاع عنه.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ قد أكدت على أئمة وخطباء المساجد بتكثيف التوعية عن التدخين وتقديم النصح والإرشاد من خلال خطب الجمعة.

ويأتي ذلك قبل يومين من فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التبغ والذي يوافق الاثنين القادم تحت شعار الإلتزام بالإقلاع.

واستعرض خطباء الجمعة العديد من القصص المؤثرة من واقع من وقعوا في التدخين واصيبوا بالأمراض وخسروا مادياً واصيبت اسرهم بالأمراض نتيجة التدخين القسري وكانوا سبباً في تقليد افراد العائلة لهم.

من جانبها دعت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ المدخنين لإستغلال الفرص بالإقلاع عن التبغ والعزم على ذلك ونوهت بأن وزارة الصحة تقدم كافة خدماتها لمساعدتهم على ذلك عبر التواصل مع رقم وزارة الصحة ٩٣٧ .

خطباء الجمعة

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ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء وعن المسلمين أجمعين اللهم آمين
omar
وش مصير الى تطامرو بل الاف على البحرين عند ماتم افتتاح الجسر
د محمد ماجد بخش
١٨ سنة والظلم يقتل فيني كأنه الأسيد وما أفعله أنني أويت إلى ركن الله الشديد فشاهدت كيف ذهب الجميع من الجامعة وبقيت فيها ....

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