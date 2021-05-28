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حكاية قرية هجرها سكانها في ظروف غامضة وتسكنها روح "أم الدويس"

منذ 22 دقيقة
1636
حكاية قرية هجرها سكانها في ظروف غامضة وتسكنها روح "أم الدويس"

أبوظبي (صدى):
على بعد حوالي 60 كيلومتراً من مدينة دبي، تقع قرية المدام المهجورة التي ابتلعتها رمال الصحراء، وتحيط بها العديد من الأسرار الغامضة.

ولا يعرف أحد على وجه الدقة لما تركها أهلها لتفترسها الصحراء، وتحتضن بيوتها من أسفلها إلى أعلاها، خصوصًا أن صور البيوت والأثاث داخلها توحي بأن سكانها تركوها على عجل هو ما تسبب في أن تحاك حولها الأساطير، والقصص الخارقة للطبيعة

وتتكون القرية من صفين من المنازل، وينتهي الصفان بمسجد أخذ موقعه في وسط الصفين، ولعل ما يكتنفها من غموض، جعلها وجهة مثالية للكثير من المستكشفين ومحبي المغامرات والتشويق.

ويروي السكان المحليون أسطورة تفيد بأن هناك أشباحًا وأرواحًا هم من أجبروا السكان على الهرب، إذ يتناقل سكان القرية المجاورة قصة عن جن شرير، يطارد قرية "المدام"، يطلقون عليه "أم الدويس"، وهي روح أنثوية تتمتع بعيني القط، ويدين عبارة عن مناجل. (أم الدويس هي خرافة عن امرأة جميلة من الجن، يشاع أنها ذات جمال أخاذ، ورائحة زكية، وجميلة تلاحق الرجال في الليل، وتجعلهم يفتتنون بجمالها، وما إن يفتتنوا بها ويلاحقوها حتى تقتلهم وتأكلهم).

دبي
أم الدويس

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء وعن المسلمين أجمعين اللهم آمين
omar
وش مصير الى تطامرو بل الاف على البحرين عند ماتم افتتاح الجسر
د محمد ماجد بخش
١٨ سنة والظلم يقتل فيني كأنه الأسيد وما أفعله أنني أويت إلى ركن الله الشديد فشاهدت كيف ذهب الجميع من الجامعة وبقيت فيها ....

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