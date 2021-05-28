حكاية قرية هجرها سكانها في ظروف غامضة وتسكنها روح "أم الدويس"

أبوظبي (صدى):
على بعد حوالي 60 كيلومتراً من مدينة دبي، تقع قرية المدام المهجورة التي ابتلعتها رمال الصحراء، وتحيط بها العديد من الأسرار الغامضة.
ولا يعرف أحد على وجه الدقة لما تركها أهلها لتفترسها الصحراء، وتحتضن بيوتها من أسفلها إلى أعلاها، خصوصًا أن صور البيوت والأثاث داخلها توحي بأن سكانها تركوها على عجل هو ما تسبب في أن تحاك حولها الأساطير، والقصص الخارقة للطبيعة
وتتكون القرية من صفين من المنازل، وينتهي الصفان بمسجد أخذ موقعه في وسط الصفين، ولعل ما يكتنفها من غموض، جعلها وجهة مثالية للكثير من المستكشفين ومحبي المغامرات والتشويق.
ويروي السكان المحليون أسطورة تفيد بأن هناك أشباحًا وأرواحًا هم من أجبروا السكان على الهرب، إذ يتناقل سكان القرية المجاورة قصة عن جن شرير، يطارد قرية "المدام"، يطلقون عليه "أم الدويس"، وهي روح أنثوية تتمتع بعيني القط، ويدين عبارة عن مناجل. (أم الدويس هي خرافة عن امرأة جميلة من الجن، يشاع أنها ذات جمال أخاذ، ورائحة زكية، وجميلة تلاحق الرجال في الليل، وتجعلهم يفتتنون بجمالها، وما إن يفتتنوا بها ويلاحقوها حتى تقتلهم وتأكلهم).