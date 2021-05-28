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الخطوط السعودية: لايتم التعامل بالهوية الوطنية للمسافرين إلى الإمارات

منذ ساعة
2079
الخطوط السعودية: لايتم التعامل بالهوية الوطنية للمسافرين إلى الإمارات

الرياض (صدى):
أوضحت الخطوط السعودية، اليوم الجمعة، أنه يسمح بدخول مواطني مجلس التعاون الخليجي المسافرين إلى الإمارات بجواز السفر فقط.

وذكرت الخطوط السعودية أنه «يُسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المسافرين إلى الإمارات العربية المتحدة بالدخول بجواز سفرهم فقط، حيث لن يتم قبول أي ضيف يحمل بطاقة الهوية الوطنية».

وأضافت: «بناء على توجيهات الجهة المختصة لن يسمح بدخول المطار ومنطقة إنهاء إجراءات السفر ومنطقة الدخول إلى الطائرات إلا من خلال الهوية الرقمية واستخدام تطبيق توكلنا، وأن تكون الحالة الصحية في التطبيق محصن/لم تثبت إصابته».

الخطوط السعودية
الإمارات
مجلس التعاون الخليجي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء وعن المسلمين أجمعين اللهم آمين
omar
وش مصير الى تطامرو بل الاف على البحرين عند ماتم افتتاح الجسر
د محمد ماجد بخش
١٨ سنة والظلم يقتل فيني كأنه الأسيد وما أفعله أنني أويت إلى ركن الله الشديد فشاهدت كيف ذهب الجميع من الجامعة وبقيت فيها ....

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