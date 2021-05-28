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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 14 مسجداً بعد تعقيمها في 4 مناطق

منذ 24 دقيقة
1493
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 14 مسجداً بعد تعقيمها في 4 مناطق

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 14 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 111 يوماً 1402 مسجد، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي سبعة مساجد في منطقة القصيم، وأربعة بمنطقة الرياض، ومسجدين بمنطقة الباحة، ومسجد واحد بمنطقة جازان.

وبيّنت أن تلك الإجراءات المتخذة هي لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة, داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

الشؤون الإسلامية
مسجد
تعقيم

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
د محمد ماجد بخش
شكل المشهد يوحي بالتمثيل المتعمد .. وإلا لماذا انتظر حتى يصعد في ~~~~~~ ١٠ ثوان إلى القمة ولم يغلق التصوير .. للفت الانتباه لوجود...
ابو محمد 😎 ✍️
وليش الصوره على الغلاف ...؟؟
ابو رياض الحربي
الي فهم الموضوع يسدح التفاصيل لنا هنا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يزيد حرايقهم وموتاهم وجرحاهم ، اللهم اهلك زرعهم وضرعهم واعز مايملكون .. آمين ..

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