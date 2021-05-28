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الملكية الفكرية تشهر بفندق قام بعرض ونشر صورة مملوكة للغير والتعديل عليها

منذ 40 دقيقة
1662
الملكية الفكرية تشهر بفندق قام بعرض ونشر صورة مملوكة للغير والتعديل عليها

الرياض (صدى):
شهرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم بفندق قام بعرض ونشر صورة مملوكة للغير والتعديل عليها دون موافقة من مالك الصورة.

وقامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتغريم الشركة المخالف مع الزامها بتعويض مالى لصاحب الحق وازالة التعدى وحذف المصنف محل الدعوى بالاضافة الى التشهير بحق المدعى عليها على نفقتها.

‏قال الدكتور ماجد الدسيماني المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن انتهاك خصوصية الأشخاص أثناء التصوير في الأماكن العامة يعرض للمساءلة.

وأضاف الدسيماني أنه عند تصوير الشخص لجريمة لابد أن يقدم المحتوى للجهات الأمنية، ولا يجب في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا تعالج الجريمة بجريمة.

فندق
الملكية الفكرية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
د محمد ماجد بخش
شكل المشهد يوحي بالتمثيل المتعمد .. وإلا لماذا انتظر حتى يصعد في ~~~~~~ ١٠ ثوان إلى القمة ولم يغلق التصوير .. للفت الانتباه لوجود...
ابو محمد 😎 ✍️
وليش الصوره على الغلاف ...؟؟
ابو رياض الحربي
الي فهم الموضوع يسدح التفاصيل لنا هنا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يزيد حرايقهم وموتاهم وجرحاهم ، اللهم اهلك زرعهم وضرعهم واعز مايملكون .. آمين ..

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