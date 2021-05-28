نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سعوديون يتضامنون مع شعب البحرين بعد الزيادة القياسية في حالات كورونا

منذ 33 دقيقة
1912
سعوديون يتضامنون مع شعب البحرين بعد الزيادة القياسية في حالات كورونا

علي القحطاني (صدى):
تضامن المواطنون مع شعب البحرين بعد صدور قرار رسمي بتشديد القيود، وإعادة إغلاق مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وعبر المواطنون عن حبهم وتقديرهم لشعب البحرين، حيث دشنوا هاشتاج تحت عنوان "من قلبي سلام للبحرين" بصور تجمع علم المملكة مع علم البحرين.

وقال أحد المغردين "البحرين قطعة من القلب وأهلها نبض القلب..الله يحميكم من كل سوء ", وأضاف مغرد آخر "أسأل الله أن يحفظ قادة البحرين وشعبها الحبيب وأن يزيل هذا الوباء من جميع الشعوب لا بأس يا لؤلؤة الخليج ستمر هذه الفترة العصبية بحول الله وقوته"

وعلق مغرد آخر على الهاشتاج قائلا "شدة وتزول يارب"،وتابع اخر ‏"ألف لابأس عليكم ..ومايصيبكم من ألم فـ هو يؤلمنا ..قدامكم العافية".

يذكر أن مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وارتفاع معدل الوفيات جراء الوباء، اضطرت السلطات البحرينية إلى إعادة إغلاق مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين بدءا من أمس الخميس، في إطار جهود الحد من انتشار الجائحة

البحرين
كورونا
تشديد القيود

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

4lovex2
نفذوا حكم الله عزوجل كما قاله الله عزوجل في القرآن الكريم حد السارق قطع اليد وعندما يكررها مرة ثانيه تقطع يده الثانيه ولو تنفذ...
نبيل
ادبتهم اثيوبيا
عبدالعزيز
مبروووك للفيصلي بطوله كاس الملك الذي قام بإقصاء نادي النصر من دور قبل نهائي تهانينا للفيصلي
4lovex2
نعم انه أمر مقلق جداً وهذا بسبب ما قالته الدكتوره عن تهاون بعض الممارسين الصحيين وعدم تعقيم انفسهم بعد الخروج من المنشأة الصحية والالتزام...
د محمد ماجد بخش
فرصة الأسد في التصحيح كبيرة إن أراد وله وجهة واحدة صحيحة إن عقل وأناب

أخر الأخبار

بالفيديو.. شاب يلقي قطة في الماء فجأة بعد استدراجها
بالفيديو.. شاب يلقي قطة في الماء فجأة بعد استدراجها
منذ 18 دقيقة 418
بالفيديو.. نسخة مذهّبة من القرآن الكريم تُقدر بنصف مليون
بالفيديو.. نسخة مذهّبة من القرآن الكريم تُقدر بنصف مليون
منذ 28 دقيقة 1591
سعوديون يتضامنون مع شعب البحرين بعد الزيادة القياسية في حالات كورونا
سعوديون يتضامنون مع شعب البحرين بعد الزيادة القياسية في حالات كورونا
منذ 33 دقيقة 1912
«الزكاة» توضح الطريقة الصحيحة لإصدار الفوترة الإلكترونية
«الزكاة» توضح الطريقة الصحيحة لإصدار الفوترة الإلكترونية
منذ 38 دقيقة 1621
الجوازات: 82 ألف مسافر عبر جسر الملك فهد منذ رفع قيود السفر
الجوازات: 82 ألف مسافر عبر جسر الملك فهد منذ رفع قيود السفر
منذ ساعة 1790
الصين تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة القضية الفلسطينية
الصين تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة القضية الفلسطينية
منذ ساعة 1832
سوريا تعلن رسمياً فوز بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة
سوريا تعلن رسمياً فوز بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة
منذ ساعة 2126
قرارات جديدة من الاتحاد الآسيوي بعد انسحاب كوريا الشمالية
قرارات جديدة من الاتحاد الآسيوي بعد انسحاب كوريا الشمالية
منذ ساعة 2113
«التعليم» تعلن عن الخطط الدراسية للعام المقبل
«التعليم» تعلن عن الخطط الدراسية للعام المقبل
منذ ساعتين 2642
حريق كبير بمستودع للمواد الكيميائية بإيران وسقوط جرحى
حريق كبير بمستودع للمواد الكيميائية بإيران وسقوط جرحى
منذ ساعتين 762