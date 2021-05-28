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قرارات جديدة من الاتحاد الآسيوي بعد انسحاب كوريا الشمالية

منذ ساعة
2113
قرارات جديدة من الاتحاد الآسيوي بعد انسحاب كوريا الشمالية

نواف السالم (صدى):
قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيتم إلغاء نتائج مباريات أصحاب المركز الثاني في المجموعات مع أصحاب المركز الخامس، وذلك بعد نهاية تصفيات القارة المؤهلة للمونديال، وذلك عملاً بمبدأ التكافؤ بين الجميع، عقب انسحاب كوريا الشمالية.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي: " بعد انتهاء جميع مباريات التصفيات الآسيوية والتعرف على أصحاب المركز الثاني في كل مجموعة، سيتم إلغاء نتائج مباريات صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الخامس في كل مجموعة من المجموعات الأولى وحتى السابعة، لضمان احتساب عدد متساوٍ من المباريات لجميع الفرق التي حصلت على المركز الثاني، وتفادي الإخلال بمبدأ التكافؤ بين هذه المجموعات السبع والمجموعة الثامنة التي باتت تضم أربعة منتخبات".

وأضاف: "بعد اعتماد عدد متساوٍ من المباريات لكل المنتخبات ولتحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، سيتم الاعتماد على أكبر عدد من النقاط في مباريات المجموعة ثم فارق الأهداف في مباريات المجموعة ثم أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة، وأخيراً اللعب النظيف المتضمن أقل عدد من النقاط التي يتم احتسابها بالاعتماد على عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي يحصل عليها الفريق في مباريات المجموعة. قبل اللجوء لخيار القرعة".

كوريا الشمالية
التصفيات الآسيوية
الإتحاد الآسيوي

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أحدث التعليقات

4lovex2
نفذوا حكم الله عزوجل كما قاله الله عزوجل في القرآن الكريم حد السارق قطع اليد وعندما يكررها مرة ثانيه تقطع يده الثانيه ولو تنفذ...
نبيل
ادبتهم اثيوبيا
عبدالعزيز
مبروووك للفيصلي بطوله كاس الملك الذي قام بإقصاء نادي النصر من دور قبل نهائي تهانينا للفيصلي
4lovex2
نعم انه أمر مقلق جداً وهذا بسبب ما قالته الدكتوره عن تهاون بعض الممارسين الصحيين وعدم تعقيم انفسهم بعد الخروج من المنشأة الصحية والالتزام...
د محمد ماجد بخش
فرصة الأسد في التصحيح كبيرة إن أراد وله وجهة واحدة صحيحة إن عقل وأناب

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