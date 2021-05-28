قرارات جديدة من الاتحاد الآسيوي بعد انسحاب كوريا الشمالية

نواف السالم (صدى):
قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيتم إلغاء نتائج مباريات أصحاب المركز الثاني في المجموعات مع أصحاب المركز الخامس، وذلك بعد نهاية تصفيات القارة المؤهلة للمونديال، وذلك عملاً بمبدأ التكافؤ بين الجميع، عقب انسحاب كوريا الشمالية.
وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي: " بعد انتهاء جميع مباريات التصفيات الآسيوية والتعرف على أصحاب المركز الثاني في كل مجموعة، سيتم إلغاء نتائج مباريات صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الخامس في كل مجموعة من المجموعات الأولى وحتى السابعة، لضمان احتساب عدد متساوٍ من المباريات لجميع الفرق التي حصلت على المركز الثاني، وتفادي الإخلال بمبدأ التكافؤ بين هذه المجموعات السبع والمجموعة الثامنة التي باتت تضم أربعة منتخبات".
وأضاف: "بعد اعتماد عدد متساوٍ من المباريات لكل المنتخبات ولتحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، سيتم الاعتماد على أكبر عدد من النقاط في مباريات المجموعة ثم فارق الأهداف في مباريات المجموعة ثم أكبر عدد من الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة، وأخيراً اللعب النظيف المتضمن أقل عدد من النقاط التي يتم احتسابها بالاعتماد على عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي يحصل عليها الفريق في مباريات المجموعة. قبل اللجوء لخيار القرعة".