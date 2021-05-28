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«التعليم» تعلن عن الخطط الدراسية للعام المقبل

منذ 37 دقيقة
1866
«التعليم» تعلن عن الخطط الدراسية للعام المقبل

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التعليم اليوم الجمعة، عن تفاصيل الخطط الدراسية للعام الدراسي المقبل 1443 لمراحل التعليم العام.

وتضمنت الخطط الدراسية إدراج عدد من المواد الدراسية الجديدة وزيادة الوزن النسبي للحصص الدراسية في بعض المواد وخفضها في مواد أخرى.

بالإضافة إلى إدراج مادة المهارات الرقمية للصفوف من الرابع وحتى السادس الابتدائي بواقع حصتين أسبوعياً، وإدراج مادة اللغة الإنجليزية بدءاً من الصف الأول بواقع حصتين أسبوعياً.

وحددت عدد الحصص الأسبوعية في مدارس تحفيظ القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية بـ210 حصص دراسية منها 3 حصص للنشاط بالإضافة لـ18 حصة في التعلم الإلكتروني.

وفي المرحلة المتوسطة حددت الخطط الدراسية مجموع الحصص الأسبوعية بـ105 حصص منها 3 حصص للنشاط بإضافة لـ19 حصة للتعلم الإلكتروني كما تم إدراج مادة التفكير الناقد بواقع حصتين أسبوعياً في الصف الثالث المتوسط.

كما حددت في مدارس تحفيظ القرآن الكريم للمرحلة المتوسطة عدد الحصص الأسبوعية بـ105 حصص دراسية بالإضافة لـ19 حصة في التعلم الإلكتروني.

التعليم
وزارة التعليم
الخطط الدراسية

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