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كوزمين كونترا يقترب من تدريب الاتحاد

منذ ساعة
1974
كوزمين كونترا يقترب من تدريب الاتحاد

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر أن إدارة نادي الاتحاد تضع اسم المدرب الروماني كوزمين كونترا كخيار أول في التعاقدات لتدريب الفريق الكروي الأول.

وأضافت المصادر أن الإدارة لم تحسم التوقيع مع كونترا بعد، وإن كانت المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة وتم الاتفاق على غالبية تفاصيل العقد وطريقة وأسلوب العمل، بحسب المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك أسماء بديلة، ومن ضمنهم ابن المدرب الروماني الشهير الجنرال يوردانسكو، إلا أنه إدارة الاتحاد تفضل كوزمين كونترا لخبرته في العمل في الدوريات الأوروبية و الروماني والإسباني، حيث درب فريق خيتافي في الليغا الإسباني، وفلسفته التدريبية مبنية على أسس إسبانية.

الاتحاد
كوزمين كونترا

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