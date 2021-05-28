سوريا تعلن رسمياً فوز بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة

دمشق (صدى):
أصدرت الرئاسة السورية بياناً أعلنت فيه فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة، بعد حصوله على أكثر من 13 مليون صوت، أي نسبة 95.1% من أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات.
وقال رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة الصباغ إن المرشح بشار حافظ الأسد حصل على 13.540.860 صوتا من أصوات الناخبين.
بينما حاز المرشح محمود مرعي على 470.276 صوتا بنسبة 3.3%، وحاز عبد الله سلوم عبد الله على 213.968 صوتا، بنسبة 1.5 % من أصوات الذين شاركوا في التصويت، البالغ عددهم 14.239.140 ناخباً.
وكان وزير الداخلية محمد الرحمون قال إن عدد الذين يحق لهم التصويت ممكن تجاوزا الـ 18 عاما يبلغ 18 مليونا، و107 آلاف سوري، داخل سوريا وخارجها.