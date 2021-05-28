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سوريا تعلن رسمياً فوز بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة

منذ ساعة
2126
سوريا تعلن رسمياً فوز بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة

دمشق (صدى):
أصدرت الرئاسة السورية بياناً أعلنت فيه فوز بشار الأسد بولاية رئاسية رابعة، بعد حصوله على أكثر من 13 مليون صوت، أي نسبة 95.1% من أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات.

وقال رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة الصباغ إن المرشح بشار حافظ الأسد حصل على 13.540.860 صوتا من أصوات الناخبين.

بينما حاز المرشح محمود مرعي على 470.276 صوتا بنسبة 3.3%، وحاز عبد الله سلوم عبد الله على 213.968 صوتا، بنسبة 1.5 % من أصوات الذين شاركوا في التصويت، البالغ عددهم 14.239.140 ناخباً.

وكان وزير الداخلية محمد الرحمون قال إن عدد الذين يحق لهم التصويت ممكن تجاوزا الـ 18 عاما يبلغ 18 مليونا، و107 آلاف سوري، داخل سوريا وخارجها.

سوريا
بشار الأسد

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 15
منذ 47 دقيقة
فوز بالغصب والقوة . هل تبون تفنعون العالم بان الشغب راضي بالاسد يكونون حاكمين لسوريا بعد اللي سووه بالشعب السوري
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11675
منذ 46 دقيقة
فرعون سوريا . وعميل طهران
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11675
منذ 6 دقائق
فرصة الأسد في التصحيح كبيرة إن أراد

وله وجهة واحدة صحيحة إن عقل وأناب

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أحدث التعليقات

4lovex2
نفذوا حكم الله عزوجل كما قاله الله عزوجل في القرآن الكريم حد السارق قطع اليد وعندما يكررها مرة ثانيه تقطع يده الثانيه ولو تنفذ...
نبيل
ادبتهم اثيوبيا
عبدالعزيز
مبروووك للفيصلي بطوله كاس الملك الذي قام بإقصاء نادي النصر من دور قبل نهائي تهانينا للفيصلي
4lovex2
نعم انه أمر مقلق جداً وهذا بسبب ما قالته الدكتوره عن تهاون بعض الممارسين الصحيين وعدم تعقيم انفسهم بعد الخروج من المنشأة الصحية والالتزام...
د محمد ماجد بخش
فرصة الأسد في التصحيح كبيرة إن أراد وله وجهة واحدة صحيحة إن عقل وأناب

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