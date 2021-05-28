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رسالة شديدة اللهجة من الرئيس السيسي حول سد النهضة

منذ ساعة
2164
رسالة شديدة اللهجة من الرئيس السيسي حول سد النهضة

القاهرة (صدى):
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، وبما يحقق مصالح الجميع ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة.

وشدد السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جيبوتي عمر جيلة، على هامش زيارته لجمهورية جيبوتي، في رسالة شديدة اللهجة على رفض مصر لأي مسعى لفرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه أجرى مع رئيس جيبوتي مباحثات ثنائية مثمرة وبناءة، تناولت بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والعسكرية.

وتم الاتفاق على أهمية الانطلاق بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن تكثيف التعاون في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

مصر
السيسي
سد النهضة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11666
منذ دقيقة
حل مشكلة مصر والسودان مع أثيوبيا تتطلب عقد مؤتمر مانعين لها

فمتى هو !

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