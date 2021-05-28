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التخصصات الصحية تعلن فتح التقديم على عدد من البرامج والدبلومات

منذ ساعة
1996
التخصصات الصحية تعلن فتح التقديم على عدد من البرامج والدبلومات

الرياض (صدى):
فتحت هيئة التخصصات الصحية، بوابة التقديم على برامج التخصصات الدقيقة والصيدلة "السنة الثالثة" والدبلومات، وذلك للعام الأكاديمي 2022م.

كما أعلنت الهيئة التقديم عن فتح برامج دبلوم الدراسات العليا السعودي لطب الأطفال وطب الطوارئ، ودبلوم طب الأسنان المتقدم، وبرامج شهادة الاختصاص للصيدلة السريرية "السنة الثالثة الدقيقة".

وأضافت الهيئة أنه يمكن التقدم لبرامج التخصصات الدقيقة عبر الدخول على استمارة القبول والتسجيل للتخصصات الدقيقة، ثم ملء البيانات الشخصية المطلوبة، وإكمال تعبئة الاستمارة مع إرفاق الوثائق المطلوبة.

ويمكن التقديم على البرامج من خلال بوابة الهيئة عبر الروابط

التخصصات الدقيقة

الصيدلة - السنة الثالثة

الدبلومات

التخصصات الصحية
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البرامج

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