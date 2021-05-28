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مدير تعليم جدة: التقويم الدراسي الجديد يستهدف إعداد جيل منافس عالميا

منذ 7 دقائق
1264
مدير تعليم جدة: التقويم الدراسي الجديد يستهدف إعداد جيل منافس عالميا

علي القحطاني (صدى):
قال الدكتور سعد المسعودي مدير التعليم بمحافظة جدة ان التقويم الدراسي الجديد يواكب التغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم وإعداد جيل منافس عالميا.

مما أشار إليه الوزير كان سرح لسنوات من العمل العميق والتحليل لمنظومة التعليم، وانبثق عنها مجموعة من الخطط التطويرية تتوامب مع التغييرات التي يعيشها العالم اجمع

وأوضح المسعودي أن هناك تطور كبير للمهارات التي تستهدف م الطلاب من خلال تطور المناهج لتواكب متطلبات العصر الذي يعيشوه، مبينا أن "التحليل العميق لمنظومة التعليم أظهر أن هناك أمور لابد أن نسير ونطور فيها، والوزارة تعمل عليها منذ أعوام"

وأضاف أن العام القادم سوف تتطبق العديد من التوصيات منها نظام الثلاث فصول الدراسية وتطوير بعض المقررات، لافتا إلى أن "المعلم هو محور العمل الأساسي، ومستهدف في التطوير وتجربتنا في العام المنصرم فيما يتعلق بمنصة مدرستي أثبتت أن المعلمين لديها كفاءك عالية كما أن هناك تطور وتقييم مستمر للمعلم"

مدير تعليم جدة
مدرستي
جيل منافس

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
الأفغانية في محلات المفروشات كلهم تستُّر على مسؤوليتي
احمد المشيقح
■ ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
اسيرالاقدار
نفس الحكم مااتوقع عدل العسكري استغل وظيفته وكان الامانه يستاهل بس هل تم بينهم شي يستدعي سجن المرآه وتنفيذ نفس الحكم على السجين هو...
اسيرالاقدار
نفس الحكم مااتوقع عدل العسكري استغل وظيفته وكان الامانه يستاهل بس هل تم بينهم شي يستدعي سجن المرآه وتنفيذ نفس الحكم على السجين هو...
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور .. معلومات مفيده ..

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