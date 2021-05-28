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"التجارة" تشهِّر بمواطن تستر على 4 مقيمين زاولوا نشاط تجارة المفروشات

منذ 37 دقيقة
1688
"التجارة" تشهِّر بمواطن تستر على 4 مقيمين زاولوا نشاط تجارة المفروشات

الرياض (صدى):
شهرت وزارة التجارة بمواطن وأربعة مقيمين من جنسيات باكستانية ومصرية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهم بمخالفة نظام مكافحة التستر وثبوت تمكين المواطن للمقيمين من مزاولة نشاط تجارة المفروشات في سكاكا.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بسكاكا متضمناً غرامة مالية 380 ألف ريال، والسجن لمدة ثلاثة أشهر للمتستر عليهم وشهر واحد للمتستر، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى مباشرة الوزارة بلاغاً من مواطن عن الاشتباه بحالة تستر لدى منشأة مفروشات بسكاكا، وبمباشرة القضية ضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد حالة التستر ، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين إلى القضاء لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.

وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

وزارة التجارة
مواطن

التعليقات

مسفر الغامدي
مسفر الغامدي عدد التعليقات : 101
منذ 5 دقائق
الأفغانية في محلات المفروشات كلهم تستُّر على مسؤوليتي

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أحدث التعليقات

مسفر الغامدي
الأفغانية في محلات المفروشات كلهم تستُّر على مسؤوليتي
احمد المشيقح
■ ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
اسيرالاقدار
نفس الحكم مااتوقع عدل العسكري استغل وظيفته وكان الامانه يستاهل بس هل تم بينهم شي يستدعي سجن المرآه وتنفيذ نفس الحكم على السجين هو...
اسيرالاقدار
نفس الحكم مااتوقع عدل العسكري استغل وظيفته وكان الامانه يستاهل بس هل تم بينهم شي يستدعي سجن المرآه وتنفيذ نفس الحكم على السجين هو...
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور .. معلومات مفيده ..

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