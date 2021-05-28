شركة BAE SYSTEMS توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

الرياض (صدى):
كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية "BAE SYSTEMS"، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير محلل الأعمال (الرياض)، أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية (الرياض)، مدير الموارد والقدرة (الرياض)، مهندس الحلول (الرياض)، مدرب فني (الخرج)، مدير دعم الأعمال (الرياض).
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموفق 27 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يونيو 2021م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول إلى موقع شركة BAE SYSTEMS للتوظيف: https://baesystems.taleo.net/careersection/baes_sa/default.ftl?lang=en