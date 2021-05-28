نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

السفير المعلمي يرأس الاجتماع ال 22 للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

منذ 55 دقيقة
1521
السفير المعلمي يرأس الاجتماع ال 22 للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

نيويورك (صدى):
رأس معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي بصفته رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أمس افتراضيًا، الاجتماع الثاني والعشرين لأعضاء المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على مستوى السفراء.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مفاوضات المراجعة السابعة لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالإضافة لإنجازات مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب خلال عام ٢٠٢٠م.

شارك في الاجتماع ميسري استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمندوب الدائم لمملكة إسبانيا لدى الأمم المتحدة السفير أغوستين سانتوس مارافير، ومندوب سلطنة عمان لدى الأمم المتحدة السفير محمد الحسان.

حضر الاجتماع رئيسة اللجنة القانونية ومكافحة الإرهاب في وفد المملكة الدائم نداء أبو علي.

المملكة
الإرهاب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128294
منذ دقيقة
موفقين خير بإذن الله ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الكون ومدبره ..
ابو محمد 😎 ✍️
الغرب بشكل عام ، إرهابيون سفاكون للدماء مجرمون .. .. اللهم شل اركانهم وسلط عليهم جند من جندك وابدهم عن بكرة ابيهم .. آمين...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

أخر الأخبار

شركة BAE SYSTEMS توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
شركة BAE SYSTEMS توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة
منذ 27 دقيقة 1434
شاهد.. بلدية القطيف تُنهي أعمال مشروع الطريق الحلقي بشمال تاروت
شاهد.. بلدية القطيف تُنهي أعمال مشروع الطريق الحلقي بشمال تاروت
منذ 52 دقيقة 1582
السفير المعلمي يرأس الاجتماع ال 22 للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
السفير المعلمي يرأس الاجتماع ال 22 للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
منذ 55 دقيقة 1521
ألمانيا تعترف بارتكاب «إبادة» في ناميبيا
ألمانيا تعترف بارتكاب «إبادة» في ناميبيا
منذ ساعة 371
سامسونج تكشف عن شاشة ذكية بموديلين جديدين
سامسونج تكشف عن شاشة ذكية بموديلين جديدين
منذ ساعتين 1761
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
منذ ساعتين 1752
وزير الدفاع اليمني يثمن دعم المملكة للعمليات القتالية ضد الحوثيين
وزير الدفاع اليمني يثمن دعم المملكة للعمليات القتالية ضد الحوثيين
منذ ساعتين 1720
بالفيديو.. استشارية علم نفس: النساء الأكثر إصابة بنوبات الهلع
بالفيديو.. استشارية علم نفس: النساء الأكثر إصابة بنوبات الهلع
منذ ساعتين 1694
بالفيديو.. حقيقة وجود تدخل بشري تسبب في ظهور كورونا
بالفيديو.. حقيقة وجود تدخل بشري تسبب في ظهور كورونا
منذ 3 ساعات 2817
امرأة تكتشف زواج زوجها من أخرى وإنجابه طفلين
امرأة تكتشف زواج زوجها من أخرى وإنجابه طفلين
منذ 3 ساعات 1195