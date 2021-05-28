سامسونج تكشف عن شاشة ذكية بموديلين جديدين

وكالات (صدى):
أطلقت شركة سامسونج، الشاشة الذكية Smart Monitor الجديدة، حيث جاءت بموديلين جديدين، هما: M5 قياس 24 بوصة ودقة وضوح 1080 بيكسل وM7 قياس 43 بوصة ودقة وضوح 4K.
وتقدم الشاشة العديد من المزايا الذكية؛ حيث يمكن نقل مقاطع الفيديو عبر تقنية أبل AirPlay 2 من هاتف آي فون أو جهاز لوحي آي باد، بينما تتيح ميزة TV Plus باقة من المحتويات، التي يمكن بثها مجانا، بالإضافة إلى مجموعة من تطبيقات البث مثل Netflix وAmazon Prime Video.
وأتاحت الشاشة إمكانية استعمال برامج مايكروسوفت Office 365 دون الحاجة إلى توصيلها بحاسوب، كما تضم مجموعة من المنافذ، من بينها منفذ USB-C في الموديل الأعلى، بينما يمكن استخدام أد هواتف سامسونج الذكية كحاسوب مكتبي عبر خاصية Wireless DeX، ويمكن التحكم فيها بواسطة جهاز تحكم عن بعد يعمل بالطاقة الشمسية أو بواسطة مساعد صوتي.