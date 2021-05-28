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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

منذ 44 دقيقة
1471
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط فيما تكون جنوبية بوجه عام على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

المملكة

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أحدث التعليقات

ابو عمار
افا من اللي منع حلومه من السفر
ابو محمد
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ابو عمار
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ابو عمار
هههههههههههههههههه يمكن شافك في المنام
ابو عمار
ههههههههههههههههههه يرسل امه تفحص البدي

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