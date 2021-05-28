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وزير الدفاع اليمني يثمن دعم المملكة للعمليات القتالية ضد الحوثيين

منذ ساعة
1586
وزير الدفاع اليمني يثمن دعم المملكة للعمليات القتالية ضد الحوثيين

(صدى):
أعرب وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، عن تقديره لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، لوقوفها إلى جانب الشعب اليمني وقواته المسلحة وتقديمها الدعم والإسناد الكبير للعمليات القتالية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد الوزير اليمني استمرار العمليات العسكرية حتى استعادة المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار والحياة الكريمة لكل اليمنيين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقال خلال حضوره حفل اختتام دورة عسكرية: "اضطررنا لخوض هذه الحرب دفاعاً عن الوطن وعن الحرية والكرامة، وعن الهوية والثوابت الوطنية وليس أمامنا من خيار سوى النصر".

المملكة
وزير الدفاع اليمني

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أحدث التعليقات

ابو عمار
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ابو محمد
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ابو عمار
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ابو عمار
هههههههههههههههههه يمكن شافك في المنام
ابو عمار
ههههههههههههههههههه يرسل امه تفحص البدي

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