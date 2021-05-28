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بالفيديو.. استشارية علم نفس: النساء الأكثر إصابة بنوبات الهلع

منذ ساعة
1553
بالفيديو.. استشارية علم نفس: النساء الأكثر إصابة بنوبات الهلع

الرياض (صدى):
أكدت استشارية علم النفس الإكلينيكي الدكتورة نادية التميمي، إن نسبة الإصابة بنوبات الهلع تكثر عند النساء دون الرجال.

وقالت الدكتورة نادية التميمي خلال مشاركتها مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، أن مرض نوبة الهلع هو عبارة عن نوبة تصيب الشخص؛ نتيجة الخوف الشديد لدرجة الرعب من مواقف لا تستدعي الخوف، مثل الخوف من الوجود في المصعد، أو الخوف من الصعود على الطوابق العليا.

وأوضحت "التميمي" أنه مرض نفسي، يُصيب الأشخاص في سن المراهقة المتأخرة وقد يصاب به الشخص في أي مرحلة عمرية أيضاً، لافتة إلى أن أعراضه عبارة عن سرعة في ضربات القلب، وجفاف بالحلق، ومغص في المعدة، واتساع في حدقة العين، ورجفة في اليدين، وتعرق.

 

علم نفس
نوبات الهلع

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أحدث التعليقات

ابو عمار
افا من اللي منع حلومه من السفر
ابو محمد
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ابو عمار
مسكينه كل يوم طالعه بسالفه لتذكير من يرغب بالمسيار. اطلبي مهرك ب 5 الاف فقط و ستجدين من يطلبك لزواج
ابو عمار
هههههههههههههههههه يمكن شافك في المنام
ابو عمار
ههههههههههههههههههه يرسل امه تفحص البدي

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