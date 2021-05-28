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بالفيديو.. حقيقة وجود تدخل بشري تسبب في ظهور كورونا

منذ 15 دقيقة
1559
بالفيديو.. حقيقة وجود تدخل بشري تسبب في ظهور كورونا

الرياض (صدى):
كشف الباحث في علم الفيروسات الدكتور عبدالله القيسي، إنه في بداية جائحة كورونا ظهرت العديد من الاعتقادات بأن التدخل البشري هو السبب في ظهور الفيروس.

وقال الدكتور عبدالله القيسي، خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية"، أن فيروس كورونا نشأ بشكل طبيعي كبقية الفيروسات الأخرى ولا توجد دراسة حتى الآن تثبت عكس ذلك، مبيناً أن العديد من العلماء أكدوا أن عام 2019 سيشهد ظهور فيروس جديد وهو ما حدث بالفعل.

وأوضح "القيسي" أن الدراسات أثبتت أن جينات فيروس كورونا مشابهة لمكونات وجينات سارس 1، ومشابهة أيضاً لفيروسات تم عزلها من خفافيش في عامي 2015 و2018، لافتًا إلى أن العلماء أفادوا بأن الفيروس ما هو إلا تحور طبيعي لفيروسات موجودة في الخفافيش وتم التعرف عليها سابقاً.

وأكد أن هناك نوعين من الفيروسات يظهران في الحيوانات ويعدان الأكثر انتشاراً من حولنا هي: فيروسات كورونا وفيروسات الإنفلونزا، كما أن هذه الفيروسات تجد بيئة ملائمة في الحيوانات تساعدها على سرعة التحور والانتقال إلى الإنسان.

 

كورونا
فيروسات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اتمنى ان لا تنسى السجناء بتبرعك هذا
ابو عمار
يستاهلون
ابو عمار
طيب كيف تم اكتشاف امرهم ؟ هل هي من اخبرت عن الرجل ؟
د محمد ماجد بخش
لست قاسيا على جامعات العالم ولا كارها لها ولا اخفض من شأنها ولكنها فعلا انخدعت في تمثيل التركيب الذري وعندما أعبر لكم عن المشكلة...

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