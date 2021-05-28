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الوليد بن طلال يكافئ الفيصلي بمليون ريال بمناسبة كأس الملك

منذ 6 ساعات
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الوليد بن طلال يكافئ الفيصلي بمليون ريال بمناسبة كأس الملك

ماجد محمد (صدى):
كافأ الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، نادي الفيصلي، بمليون ريال بمناسبة حصول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - للموسم 2020-2021.

وقال الأمير الوليد بن طلال: "أهنئ جمهور وإداريي ولاعبي نادي الفيصلي بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي الفيصلي".

وكان الفيصلي قد حقق فوزًا غاليًا على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ليتوج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين.

 

 

التعاون
الفيصلي
الوليد بن طلال
كأس خادم الحرمين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 11664
منذ 5 ساعات
وفاء واستيفاء
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50017
منذ 3 ساعات
لو دفعتها لقضاء ديون بعض المساجين كان افضل وخيرا لك
ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 182
منذ ساعة
طيب لاتنساني حتا انا ابي مليون ريال و سياره اخر مديل أنتظرك طال عمرك
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2024
منذ 19 دقيقة
كفو يابو امير الشقرديه
اعرفلك داعم لنادي مخلينه عمده لسديد الديون
يهايطون بالصفقات ويدخلون على اي صفقه ويلقمون خابور وجاءك خلفهم القطيع يطبل مطنوخ
مادروا ان منطوح بمقلب

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان خالق الكون ومدبره ..
ابو محمد 😎 ✍️
الغرب بشكل عام ، إرهابيون سفاكون للدماء مجرمون .. .. اللهم شل اركانهم وسلط عليهم جند من جندك وابدهم عن بكرة ابيهم .. آمين...
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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