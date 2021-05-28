الوليد بن طلال يكافئ الفيصلي بمليون ريال بمناسبة كأس الملك

ماجد محمد (صدى):
كافأ الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، نادي الفيصلي، بمليون ريال بمناسبة حصول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - للموسم 2020-2021.
وقال الأمير الوليد بن طلال: "أهنئ جمهور وإداريي ولاعبي نادي الفيصلي بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي الفيصلي".
وكان الفيصلي قد حقق فوزًا غاليًا على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ليتوج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين.