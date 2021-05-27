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الوليد بن طلال يكافئ الفيصلي بمليون ريال بمناسبة كأس الملك

منذ 19 دقيقة
1311
الوليد بن طلال يكافئ الفيصلي بمليون ريال بمناسبة كأس الملك

ماجد محمد (صدى):
كافأ الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، نادي الفيصلي، بمليون ريال بمناسبة حصول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - للموسم 2020-2021.

وقال الأمير الوليد بن طلال: "أهنئ جمهور وإداريي ولاعبي نادي الفيصلي بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي الفيصلي".

وكان الفيصلي قد حقق فوزًا غاليًا على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ليتوج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين.

 

 

التعاون
الفيصلي
الوليد بن طلال
كأس خادم الحرمين

التعليقات

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الف مبروك للفيصلي ولا عزاء للتعاون الذي كان همة تعطيل الزعيم وخشونة لاعبية وأخلاقهم السيئة وأولهم تاوامبا وابو سبعان والنابت لكن الحمد لله لا...
دكتور رايق بن فايق
هذا صوت المريضة الضائعة الي في أمريكا
زعيم اااسيا
التعاون كان بوابه على خطين بوابة الهلال لدوري بوابة الفيصلي كاس الملك اهانه مابعدها ايهانه هههههه
شكرا
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زعيم اااسيا
سبحان الله حاولوا اسقاط الفيصلي ليس بحب التعاون ولكن كان هدفهم التعاون ياخذ الكاس وبعدها يحاولون اسقاط الاتحاد من الاسبويه لكي الاصيفر المدلل يترشح...

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