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بالفيديو.. «المصلح» يوضح مدى ارتباط الرؤيا الصالحة بصلاح صاحبها

منذ ساعة
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بالفيديو.. «المصلح» يوضح مدى ارتباط الرؤيا الصالحة بصلاح صاحبها

الرياض (صدى):
أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الشيخ خالد المصلح، أمس الخميس، مدى ارتباط الرؤيا الصالحة بصلاح صاحبها.

وقال الشيخ خالد المصلح، خلال لقائه على قناة "الرسالة"، أن الرؤيا الصالحة مرتبطة بصدق الإيمان عند المسلم، لافتًا إلى أنه كلما اكتمل إيمان الإنسان كان ما يراه في المنام أقرب إلى الواقع.

وأكد "المصلح" أن ما يراه الإنسان مما يكون فيه واقعًا محل اختلاف، فمن الناس من يرى أنها أضغاث أحلام، ومنهم من يرى أنها أشياء تشير إلى أمور في حياته، حتى أنه إذا استيقظ رآه كفلق الصبح، مضيفًا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤيا جزء من 46 جزءًا من النبوة، كما أنه في جميع الأحوال ينبغي للإنسان أن يتقي الله في اليقظة.

 

خالد المصلح
الرؤيا الصالحة

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الف مبروك للفيصلي ولا عزاء للتعاون الذي كان همة تعطيل الزعيم وخشونة لاعبية وأخلاقهم السيئة وأولهم تاوامبا وابو سبعان والنابت لكن الحمد لله لا...
دكتور رايق بن فايق
هذا صوت المريضة الضائعة الي في أمريكا
زعيم اااسيا
التعاون كان بوابه على خطين بوابة الهلال لدوري بوابة الفيصلي كاس الملك اهانه مابعدها ايهانه هههههه
شكرا
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زعيم اااسيا
سبحان الله حاولوا اسقاط الفيصلي ليس بحب التعاون ولكن كان هدفهم التعاون ياخذ الكاس وبعدها يحاولون اسقاط الاتحاد من الاسبويه لكي الاصيفر المدلل يترشح...

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