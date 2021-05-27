وزير الرياضة: مبروك للفيصلي وخيرها في غيرها للتعاون

نواف السالم (صدى):
وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، اليوم الجمعة، الشكر لفريقي الفيصلي والتعاون بعد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي انتهت بتتويج الفيصلي بلقب البطولة بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وقال الأمير عبدالعزيز الفيصل: "كل الشكر للفريقين على الأداء الكبير والمستوى الفني المتميز.. ألف مبروك للفيصلي تحقيقه لقب أغلى الكؤوس، وخيرها في غيرها لشقيقه التعاون".
وأضاف وزير الرياضة: "يسرني أن أرفع خالص الشكر والتقدير لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للمباراة النهائية، وجزيل الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لتشريفه المباراة وتتويج الفريقين" .