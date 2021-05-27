محمد البكيري يهنئ الفيصلي بكأس الملك: مبروك لرجالات العنابي وشكر خاص للمدرب

طلال الغامدي (صدى):
هنأ الإعلامي محمد البكيري نادي الفيصلي بعد تتويجه بكأس بطولة خادم الحرمين الشريفين، عقب تغلبه على نظيره التعاون في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.
وكتب على حسابه بموقع تويتر:" والله رجال من ذهب. انتزعوا أغلى الكؤوس، الفيصلي بطل كأس الملك مبروك للاعبين والادارة وجمهور ورجالات العنابي وفي مقدمتهم رئيس النادي".
وقدم شكره الخاص إلى مدرب الفيصلي، بريكليس شاموسكا، ووصفه بالمدرب الشجاع، لأنه قاتل بما توفر لديه من عناصر، متغلبا على النقص والطرد.
يذكر أن الفيصلي فاز على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج بذلك بكأس خادم الحرمين الشريفين.